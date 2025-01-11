السبت 11 يناير 2025
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أخبار مصر

المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث بسبب مباراة الزمالك أمام بلاك بولز غدا

المترو يعدل مواعيد
المترو يعدل مواعيد تشغيل الخط الثالث بسبب مباراة الزمالك
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أعلنت الشركة المشغلة لمترو الخط الثالث تعديل جدول تشغيل المترو غدا لنقل مشجعي نادى الزمالك فى المباراة المقررة بين الزمالك ونادى  بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

وقالت الشركة إنه في يوم ١٢ يناير الساعة ٦مساءً، يواجه الزمالك  فريق بلاك بولز في استاد القاهرة ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأن محطاتنا -وخصوصًا محطة الاستاد- جاهزة لاستقبالكم  بترتيبات خاصة لتسهل الحركة والدخول والخروج من وإلى المباراة.

وتابعت الشركة أنه سيتم تقليل وقت التقاطر بحيث يكون هناك  قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور عشان يوصلكم في أسرع وقت.

أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني هيكون ٩ دقائق.

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الدخول والخروج الخط الأخضر الثالث بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بطولة كأس الكونفدرالية جامعة القاهرة
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