السبت 11 يناير 2025
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طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة: امتحان الإنجليزي سهل ويفتح النفس (فيديو)

طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي
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انتهى، منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي بإدارة دار السلام بمحافظة القاهرة، من أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، في أول أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025. 

وأكد طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة، سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأشاروا الى أن جميع الأسئلة جاءت سهلة وبدون أية تعقيدات.

وقال أحد الطلاب: “امتحان الإنجليزي سهل ويفتح النفس”.

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل اليوم السبت 11 يناير، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، ويبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التي تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات خلال الأيام الماضية.

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

مواعيد امتحانات الترم الأول

- بدأت امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام اليوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة  امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

وشددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥.

تعليمات عاجلة مت التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

كما أصدرت وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى عدة تعليمات بشأن استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الالتزام بالآتي:

تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًّا خلال  الفصل الدراسي الأول، والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، ويتم تطبيق المقترح الخاص بدمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (بوكليت) ــ للمواد الأساسية فقط ــ طبقًا لظروف كل مديرية.

- تلتزم المديرية بوضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير، على أن يتم تظريف كل (20) ورقة/كراسة بوكلت في كيس معتم مغلق لا يفتح إلا داخل لجنة السير بمعرفة الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح الذي يتضمن (موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة).

- التشديد على الطلاب، والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.

- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق لكل لجنة قبل موعد بدء الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية فى تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.  

- التنبيه على رؤساء لجان السير بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة داخل اللجان الفرعية يوم انعقاد امتحان المادة التي يقوم بتدريسها؛ على أن يكون احتياطيًّا فى هذا اليوم.

إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية

- الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع السيد مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كافة الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التقدير ورصد النتائج.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي من المحافظ، واتخاذ إجراءات إعلان النتائج واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني.

- الشروط التى يجب أن تتوافر، والموانع التى يجب ألا تتواجد في من يشترك فى امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية التي تشرف عليها المحافظة أو المديرية أو الإدارة التعليمية، يتم وضعها حسب نشرة الموانع.

- تتم جميع أعمال الامتحانات المحلية والشهادات المحلية تحت مسئولية مديري المديريات التعليمية.

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