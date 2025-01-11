السبت 11 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

د.حسام عبد الغفار
د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام، على الراغبين في السفر إلى العمرة أو لزيارة هذه المدن قبل يوم 10 فبراير، وأنه سيتم تطبيقه فقط، بدءا من يوم 10 فبراير 2025.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اداء مناسك العمرة المملكة العربية السعودية لقاح الحمى الشوكية مناسك العمرة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد إنشاء مركز أورام منوف بتكلفة 2.2 مليار جنيه

وزير الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الرعاية المركزة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمنوفية

حتى لا يخرج عن السيطرة، 4 نصائح من الصحة لمرضى الربو للحماية من الالتهابات الفيروسية
ads

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تبيع المياه لمصر، مستشار باليونسيف يكشف سرا يمنع أديس أبابا التحكم بالنيل

حقيقة مقطع صوتي لأحد القيادات الشرطية بسوهاج يتحدث عن الأوضاع الأمنية

بيان عاجل من الصحة بشأن موعد تطبيق فرض تطعيمات السفر لأداء العمرة

الاهلي يصل ملعب فيليكس هوفويت استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان (فيديو)

مصدر أمني يكشف حقيقة مصرع ضابط شرطة بسوهاج في هجوم مسلح

عمر مرموش يشعل مواقع التواصل لقرب انضمامه لمانشستر، والنشطاء يكشفون سر استبعاده من المنتخب

ميشيل سعد يكشف لـ فيتو كواليس تجديد عقد محمد صلاح

امتحان العربي يصدم طلاب الصف الثاني الثانوي في الدقهلية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

تايوان تسجل أدنى معدل في تاريخها بعدد المواليد خلال عام 2024

توقعات الأبراج اليوم السبت 11 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إيلون ماسك يعلن نجاح ثالث حالة زرع شريحة دماغية في إنسان

العثور على مقبرة تتزين جدرانها برسوم متحركة قديمة في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير يقترب من 32 ألف دولار للطن اليوم السبت

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت 11 يناير 2024؟

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معدل نمو الاقتصاد المصرى والمستهدف للعام المالي 2024/ 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذنوب الخلوات، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 من سورة النساء (فيديو)

الأزهر يحسم الجدل حول حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج

حال اختلاف الفتاوى، كيف يختار المسلم الرأي الصحيح.. مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية