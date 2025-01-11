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الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV (فيديو)

فيروس HMPV، فيتو
فيروس HMPV، فيتو
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فيروس HMPV، وجه الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، رسالة للمواطنين بشأن فيروس HMPV المنتشر في الصين.

قصة فيروس HMPV

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن ” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن فيروس HMPV لا يفرق عن الانفلونزا شيئا ولا يوجد أي مبرر علمي لأي نوع من الفزع أو القلق.

علاج فيروس HMPV

ولفت إلي أنه في حال الإصابة بفيروس HMPV فإن العلاج المتبع مع كل الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي يتم اتباعه مع هذا الفيروس.


وأكد كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن فيروس HMPV لا يشكل خطرًا عالميًا كما يُروج له، مشيرًا إلى أن الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروسات أخرى مثل الإنفلونزا، حيث يهاجم الرئتين ولكن تأثيره لا يتجاوز ذلك.

فيروس HMPV في مواجهة كورونا 
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فيروس HMPV أقل حدة مقارنة بفيروسات أخرى، مثل فيروس كورونا، الذي ينتمي إلى عائلة فيروسات SARS، ولكن لا يمكن مقارنته بالفيروس الجديد بشكل مباشر.

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