الجمعة 10 يناير 2025
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محافظات

دعما للسياحة، القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف فريق Mc Road knights (صور)

القرية الأوليمبية
القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف فريق Mc Road knights

استضافت القرية الأوليمبية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فريق Mc Road knights للدراجات النارية، بعد جولة بشوارع الإسماعيلية ضمن مسيرة رياضية تضم 50 بايكرز، في إطار دعم الحركة السياحية والحرص على تحقيق التنوع في الأنشطة السياحية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بمشاركة أعضاء محافظتي بورسعيد والإسماعيلية. 

فريق Mc Road knights يجوب شوارع الإسماعيلية (صور)

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جولة بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية 

حيث قام الفريق بجولة داخل القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، واستمتعوا ببعض الفقرات الفنية من التراث الإسماعيلي "السمسمية"، وعروض الخيول العربية التي أعدتها إدارة القرية.  

 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

انطلاق مسيرة لدعم السياحة بالإسماعيلية 

وكانت المسيرة  انطلقت من أمام مركز صيانة الدراجات النارية بطريق عبد المنعم عمارة السياحي (البلاجات)؛ في مدينة الإسماعيلية للمرور بأهم المعالم السياحية والمميزة بمدينة الإسماعيلية.  

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

زيارة أبرز معالم الإسماعيلية 

شملت مبنى الإرشاد ومنطقة نمرة 6 والفلل الفرنساوي ومتحف الآثار وشجرة التين البنغالي، والجدارية أمام مبنى المحافظة القديم ومتحف قناة السويس، وجدارية قناة السويس، ثم مسجد أبوبكر الصديق وتأدية صلاة الجمعة به، وبعدها انطلقت المسيرة إلى القرية الأوليمبية وقضاء باقي اليوم بها.

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إدارة السياحة بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم للمسيرة، وتنظيم خط سيرها والمعالم السياحية ونقاط التوقف، بالإضافة إلى تقديم يوم ترفيهي بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية لضيوف المحافظة.
 

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 

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