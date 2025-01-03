الجمعة 03 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يشدد على الاهتمام بالنظافة العامة للمدارس (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

شدد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال تفقده لإحدى المدارس التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية على الاهتمام بنظافة المدارس وذلك لخلق بيئة مناسبة للتعلم.  

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توفير الراحة والهدوء للطلاب 

وأشار إلى حتمية توفير الراحة والهدوء للطلاب خلال الامتحانات والتي تنطلق يوم 11 من شهر يناير الجارى، وذلك وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.   

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

جولة تفقدية لمدرسة ابو جمعان بأبوصوير 

وكان قد تفقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، مدرسة أبوجمعان الابتدائية التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية يرافقه إسماعيل محسن مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية،  وفتحى الشحات مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وبحضور محمد عبد الرؤوف مدير إدارة أبوصوير التعليمية.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تجهيز اللجان الامتحانية 

وخلال تفقده للمدرسة تابع وكيل الوزارة تجهيز اللجان والاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يوم 11 من شهر يناير الجارى والتي تستمر حتى يوم 27 من ذات الشهر. 


 أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية يكرم رئيس قسم الموهوبين بإدارة القنطرة غرب لبلوغها سن المعاش

 

وعلى صعيد آخر وفي لفتة طيبة كرّم أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية سحر حمدى رئيس قسم الموهوبين بإدارة القنطرة غرب التعليمية لبلوغها السن القانونية للمعاش، وذلك بحضور محمود الكيلاني مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بتعليم الإسماعيلية، وحنان إسماعيل مدير إدارة الموهوبين بالمديرية. 

وأثنى وكيل تعليم  الإسماعيلية علي تميزها، مثمنًا إسهاماتها طوال فترة عملها في تطوير عمل قسم الموهوبين، وأعرب عن تمنياته للمٌحتفى بها بالصحة والسعادة في حياتها المقبلة.

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