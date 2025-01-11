السبت 11 يناير 2025
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حوادث

الدفاع المدني ينقذ حياة 4 أشخاص من أسفل أنقاض عقار منهار جزئيا بأسوان

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم في اسوان،فيتو

أنقذت قوات الدفع المدني 4 أشخاص من أسفل أنقاض العقار المنهار جزئيا بمنطقة المحطة بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم، وتم إسعافهم في موقع الحادث.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني بـ مديرية أمن اسوان تلقت من غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوجود انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة المحطة بمدينة كوم أمبو، وعلى الفور، انتقل  رجال  الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتمكنوا من استخراج 4 أشخاص بمساعدة الأهالي من تحت أنقاض العقار المنهار وتم إسعافهم بموقع الحادث  .

وتواصل الأجهزة المعنية  بالتنسيق مع الجهات المحلية فحص أوراق العقار المنهار لمعرفة عما إذا كان صادرا بشأنه قرارات إزالة أو ترميم من عدمه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

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بمدينة كوم أمبو مديرية أمن أسوان الاجهزة المعنية الحماية المدنية

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