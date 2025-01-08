الأربعاء 08 يناير 2025
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يفتتح معرض إدارة شمال الخيري (صور)

جانب افتتاح المعرض،
جانب افتتاح المعرض، فيتو

افتتح أيمن موسي، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض إدارة شمال التعليمية الخيري والذي أقيم بمدرسة الشهيد عمرو هلال الابتدائية. 

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أبرز الحضور خلال افتتاح المعرض 

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أقسام المعرض، حيث رافقه، إسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني مدير العلاقات العامة والإعلام، وغادة البدري مدير عام الشئون التنفيذية، وأسامة سيد أحمد مدير عام إدارة شمال التعليمية، وتوفيق صلاح وكيل الإدارة  

جانب افتتاح المعرض،فيتو
جانب افتتاح المعرض، فيتو

نبذة عن المعرض ومبادرته 

وأقيم المعرض تحت شعار "كلنا واحد" بتنظيم من قسم المشاركة المجتمعية بإدارة شمال التعليمية برئاسة، دعاء العجرودى. 

جانب افتتاح المعرض،فيتو
جانب افتتاح المعرض، فيتو

الهدف من المعرض 

ويعد هذا  المعرض الخيرى الذى تقيمه إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية معرضا مجانيا للطلاب الأولى بالرعاية ويحتوي علي ملابس مدرسية جديدة مختلف المقاسات وملابس جديدة ومواد غذائية وأدوات مدرسية وأحذية.  

جانب افتتاح المعرض،فيتو
جانب افتتاح المعرض،فيتو

وافتتح وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، المشتل الخاص بالمدرسة والذي ضم العديد من نباتات وأشجار الزينة. 

وعقد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات الداخلية بديوان المديرية لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتكامل وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية. 

 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع كل من الدكتور سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام، ومديرى إدارات المتابعة وشئون الطلاب والتعليم الخاص والشئون المالية والإدارية والعلاقات العامة والإعلام، والإحصاء، والأمن، والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي.

جانب افتتاح المعرض،فيتو 
جانب افتتاح المعرض، فيتو 

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