مبادرة "لا أمية مع تكافل" تنفذ عددًا من البرامج التدريبية بالإسماعيلية

نفذت مبادرة " لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة "جسور"، والهيئة العامة لتعليم الكبار عددًا من البرامج التدريبية المكثفة لميسري تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة وإعلان محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.

وشارك بالتدريبات التى أجراها عدد من الخبراء، ١٣٣ ميسرا وميسرة لبرنامج لا أمية مع تكافل، حيث تم التدريب علي الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدفين الأول القراءة والكتابة، والثاني التوعية بأهم القضايا الحالية التى تهم المواطن والوطن.

ويأتى التعاون لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، وذلك باستهداف محو أمية ٦٠ ألف دارس ناجح خلال عامين وصولا لنسبة ٧٪ فأقل، وذلك وفقا لتدخلات المبادرة.

وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت مبادرة جسور منح ثلاثة ميسرين متميزين من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كمكافأة للمتميزين في المبادرة مع وضع خطة محكمة لمتابعة فعاليات البدء فى العمل.

وحضر حفل ختام التدريبات الذى تم على ثمان نسخ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث، ودكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، ونورهان محمود مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية.

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