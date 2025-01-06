الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مبادرة "لا أمية مع تكافل" تنفذ عددًا من البرامج التدريبية بالإسماعيلية

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

 نفذت  مبادرة " لا أمية مع تكافل" بوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مبادرة "جسور"، والهيئة العامة لتعليم الكبار عددًا من البرامج التدريبية المكثفة لميسري تعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية، وذلك  فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الأطراف الثلاثة وإعلان محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.

وشارك بالتدريبات التى أجراها  عدد من الخبراء، ١٣٣ ميسرا وميسرة لبرنامج لا أمية مع تكافل، حيث تم التدريب علي الحقيبة التعليمية التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هدفين الأول القراءة والكتابة، والثاني التوعية بأهم القضايا الحالية التى تهم  المواطن والوطن.

ويأتى التعاون لإعلان الإسماعيلية محافظة خالية من الأمية، وذلك باستهداف محو أمية  ٦٠ ألف دارس ناجح خلال عامين وصولا لنسبة ٧٪ فأقل، وذلك وفقا لتدخلات المبادرة.

وفي ختام الفعالية تم تكريم مدربي تعليم الكبار  التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وأعلنت مبادرة جسور  منح ثلاثة ميسرين متميزين من كل إدارة في مجال تعليم الكبار مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه كمكافأة للمتميزين في المبادرة مع وضع خطة محكمة لمتابعة فعاليات البدء فى العمل.

وحضر حفل ختام التدريبات الذى تم على ثمان نسخ مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، وعمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ودكتور سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث، ودكتور محمود حمزة المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم أولا، ونورهان محمود مدير فرع هيئة تعليم الكبار بالإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الهيئة العامة لتعليم الكبار القراءة والكتابة لا أمية مع تكافل مبادرة لا أمية مع تكافل وزيرة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة (صور )

التضامن: توفير 18 طابعة برايل للطلاب المكفوفين في المدارس والجامعات

حصاد التضامن الاجتماعي في الأقصر 2024، تسليم 821 مشروع للسيدات

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم متطوعي أحسن صاحب
ads

الأكثر قراءة

طرق الوقاية من الإصابة بفيروس الميتانيمو البشري HMPV

وفاة والدة محمود تريزيجيه بعد تعرضها لوعكة صحية

ضحية التحرش بدار رعاية في مصر الجديدة: استغل إعاقتي وأجبرني على أمور غير أخلاقية

مقطع صادم يثير الغضب، لحظة الاعتداء بالضرب على طاقم تمريض مستشفى التبين المركزي (فيديو)

الداخلية تفتتح مقرًّا جديدًا للجوازات في مول العرب، تعرف على مواعيد العمل

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بمشاركة الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة

عيد الميلاد المجيد، السيسي يقود جهود ترسيخ مبدأ المواطنة وروح الوحدة الوطنية بين المصريين

منوعات

المزيد

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 6 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بفيلم وثائقي عن ميلانيا، أمازون تسعى لتحسين علاقتها مع ترامب

إيطاليا تعتزم إبرام صفقة بـ 1.6 مليار دولار مع سبيس إكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 6 يناير 2025

سعر الألومنيوم في السوق اليوم الأحد 5/1/2025

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 5/1/2025

المزيد

انفوجراف

5 مخاوف اقتصادية تهدد الشركات حول العالم خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد بـ«عالم الغيب والشهادة»؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
ارتفاع حصيلة عملية قلقيلية بالضفة الغربية إلى 3 قتلى و9 مصابين