إصابة 7 أشخاص في حريق هائل بأحد أحياء ولاية نيويورك الأمريكية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مدينة برونكس في ولاية نيويورك شهدت حريقا هائلا امتد إلى ثلاثة مبان سكنية، بفعل رياح قوية بلغت سرعتها ما بين 20 إلى 30 ميلا في الساعة، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص.

حريق هائل في أحد أحياء مدينة نيويورك





والتهم الحريق مربعا سكنيا يضم أكثر من 150 شقة، ويأتي هذا الحادث بعد وقت قصير من حريق مشابه شهدته ولاية كاليفورنيا.

ومن جانبها أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك، أن نحو 200 رجل إطفاء يشاركون في جهود السيطرة على الحريقوأظهرت مقاطع فيديو متداولة ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المبنى الذي تضرر بسبب الحريق.

وأوضحت الإدارة أن المباني المتضررة تضم بين 150 إلى 160 شقة سكنية، وأسفر الحريق عن إصابة خمسة من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين.

حرائق لوس أنجلوس

ولا تزال 3 حرائق خارجة عن السيطرة ومن بينها حريق باليساديس بين سانتا مونيكا وماليبو في غرب لوس أنجلوس، فيما أسفرت الحرائق عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، ونزوح ما يقرب من 200 ألف شخص، وتدمير ما يصل إلى 10 آلاف مبنى، بما في ذلك أحياء سكنية بأكملها، كما احترق ما لا يقل عن 35 ألف فدان من الأراضي، وهي مساحة تبلغ حوالي ضعف ونصف مساحة مانهاتن.

وقدرت شركة "أكيو ويذر" الخاصة للتنبؤات الجوية الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما ينبئ بصعوبة عملية التعافي وارتفاع تكاليف التأمين على أصحاب المنازل.

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