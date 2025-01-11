السبت 11 يناير 2025
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حوادث

النيابة تطلب التحريات في واقعة حريق شقة بالوراق

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كلفت نيابة الوراق  بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول نشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الوراق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

 

حريق شقة بالوراق 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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