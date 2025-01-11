السبت 11 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات مراقبة في واقعة سقوط ربة منزل من شرفة شقتها بالطالبية

مصرع سيدة من شرفة
مصرع سيدة من شرفة مسكنها بالطالبية والأمن يحقق،فيتو

 لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس  بدائرة قسم شرطة الطالبية التابع لمديرية أمن  الجيزة، وتم نقلها للمستشفى.

انتقلت قوات البحث الجنائي إلى موقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط ربة منزل من شرفة شقتها بإحدى العقارات المتواجدة بدائرة القسم.

تواصل المباحث العامة  تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المكان وجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار  العرض علىالنيابة العامة.

 

وأشارت التحريات الأولية من خلال استجواب أسرة المجني عليها إلى أنها كانت تعاني من نوبات صرع واكتئاب، الأمر الذي جعلها تقدم على الانتحار وتلقي بنفسها من شرقة مسكنها، وتحرر محضر بالواقعة. 

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بدائرة قسم شرطة الطالبية غرفة عمليات النجد المباحث العامة النيابة العامة

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