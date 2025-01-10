الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

التحقيقات: مواد قابلة للاشتعال ساعدت على انتشار حريق منطقة الزرايب

حريق الزرايب، فيتو
حريق الزرايب، فيتو

 كشفت التحقيقات المبدئية لنيابة منشأة ناصر الجزئية، عن حريق منطقة الزرايب إن وجود مواد تساعد على الاشتعال أعلى الأسطح ساعد على زيادة حدة النيران.

وأضافت، أن حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر نشب في أسطح منازل بعيدا عن دير الأنبا سمعان ولم يتضرر الدير بالحريق.

 

إخماد حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

 ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل منازل تستخدم كورش لتدوير بلاستيك والقمامة فى الزرايب بمنطقة منشأة ناصر.

 

وأصيب شاب بحرق في اليد واختناق في حريق ورش لتدوير بلاستيك وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

 

حريق ورش الزرايب بمنشأة ناصر

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 10 سيارات إطفاء؛ لمحاولة السيطرة على حريق ورش لتدوير بلاستيك  وعدد من المنازل بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر.

 

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائي عن موقع حريق الزرايب بمنطقة منشأة ناصر لتسهيل عمليات الإطفاء ومنع امتداد النيران للمنازل المجاورة لحين محاصرة الحريق واستكمال عمليات الإخماد.

نشوب حريق في مخزن تدوير للمواد البلاستيكية

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق في ورش لتدوير المواد البلاستيكية والقمامة وأمدت لعدد من المنازل بمنطقة الزرايب بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة إخماد النيران.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وجار إخماد الحريق.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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