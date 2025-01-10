الجمعة 10 يناير 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق منشية ناصر وتوجه بصرف التعويضات العاجلة

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي اندلع بمنطقة منشية ناصر، وتسبب في إلحاق الضرر بعدد من المنازل، ومصانع تعمل في تدوير القمامة بالمنطقة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري إلى تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر في الممتلكات واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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