أبرز قضايا اليوم.. محاكمة طبيب وعامل بتهمة تعذيب المرضى داخل مصحة.. جلسة "حرق كنيسة كفر حكيم".. وجنايات بنها تنظر محاكمة سائق تروسيكل بتهمة قتل مسنة بطوخ

تشهد المحاكم الجنائية والجنح، اليوم السبت، في جميع محافظات الجمهورية النظر في عدد من القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

وتستعرض “فيتو” في السطور التالية أبرز تلك القضايا.

محاكمة سائق تروسيكل بتهمة قتل سيدة مسنّة وسرقتها بطوخ

تنظر محكمة جنايات بنها، في محاكمة سائق تروسيكل متهم بقتل سيدة مسنّة وسرقتها، وذلك في القضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ.

يواجه المتهم "محمد س. ع"، البالغ من العمر 34 عامًا، تهم القتل العمد وسرقة محتويات منزل المجني عليها.

وقعت الجريمة في 25 مايو 2024، حيث توجه المتهم إلى مسكن السيدة "عواطف رياض إبراهيم الوزيري"، مستغلًا العلاقة الجيرة بينها وبين الجاني، وعند وصوله باغتها بالسلاح الأبيض "سكين"، وطعنها في صدرها ما أدى إلى وفاتها.

كما بيّن تقرير الصفة التشريحية أن الطعنة كانت قاتلة، مما تسبب في وفاة المجني عليها.

محاكمة المتهم في "حرق كنيسة كفر حكيم" بجلسة إعادة الإجراءات

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" في مركز كرداسة.

وكان قد صدر حكم غيابي ضد المتهم بالسجن المؤبد، وهو الآن يُحاكم مجددًا.

المتهمون في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" يواجهون مجموعة من التهم، أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، إحراز أسلحة نارية وذخائر، الشروع في القتل، وإضرام النيران عمدًا في منشأة دينية.

كما تم توجيه تهم قطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة ومقاومة السلطات.

"جنايات بورسعيد" تواصل محاكمة قاتل طالب "الميكانيكية".

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، ثاني جلسات محاكمة المتهم "أ. س. د" المتورط في قتل الطالب حسن إبراهيم، الذي كان يدرس بالمدرسة الثانوية الميكانيكية ببورسعيد، مستخدمًا سلاحًا ناريًا.

تعود أحداث القضية إلى 14 نوفمبر 2024، عندما أقدم المتهم، بمشاركة ثلاثة آخرين، على قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت إثر خلافات سابقة بين المتهمين وأصدقاء المجني عليه، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش" وترصد للمجني عليه عند مكان مروره، وعند لقائه أطلق عليه عيارًا ناريًا تسبب في وفاته.

محاكمة طبيب وعامل بتهمة تعذيب المرضى داخل مصحة غير مرخصة

تواصل، محكمة جنايات الجيزة، جلسات محاكمة طبيب وعامل بتهمة إدارة مصحة علاج إدمان دون ترخيص، وتعذيب المرضى والاحتجاز القسري.

القضية تحمل رقم 1932 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، وتضم سبعة متهمين، بينهم الطبيب "محمود. م"، والممرض "محمد. م"، وآخرون، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بإدارة منشأة طبية دون ترخيص وممارسة مهنة الطب والعلاج النفسي بشكل غير قانوني.

كشفت التحقيقات عن احتجاز المتهمين لعدد من المرضى داخل المصحة بطرق غير قانونية، وتكبيلهم بـ"جنازير"، مع تعريضهم للتعذيب البدني، وأسفرت الواقعة عن غرق أحد المرضى، "محمد. ح"، في ترعة المريوطية أثناء محاولته الهرب بعد اندلاع حريق في المصحة.

أظهرت التحقيقات أن المتهمين احتجزوا الضحايا دون وجه حق وأخضعوهم للعلاج القسري، بالإضافة إلى استخدام أدوات للتعذيب والاعتداء البدني، مع إعطائهم أدوية مخدرة دون إشراف طبي..

الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الطالبية

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 8572 لسنة 2024 جنايات الطالبية.

وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.

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