السبت 11 يناير 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المهندسين لكشف ملابسات العثور على جثة شخص

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة علي كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين  التابعة لقسم شرطة العجوزة لتفريغها وكشف ملابسات العثور على جثة شخص عثر عليه ملقاة على الأرض أمام فندق خلف مسجد مصطفى محمود، وجمع التحريات والمعلومات حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة خلف مسجد مصطفى محمود.

انتقل على الفور العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال رجال المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع وحدة مباحث القسم.

وبفحص الجثة تبين أنه  لشخص يبلغ من العمر "45 عامًا" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وجاري استكمال الفحص من قبل فريق المعمل الجنائي لبيان سبب الوفاة.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة مسجد مصطفى محمود

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