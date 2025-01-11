السبت 11 يناير 2025
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حوادث

وفاة سيدة أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة بمركز طبي بمدينة نصر

إجراء عملية تكميم
إجراء عملية تكميم للمعدة، فيتو

اتهمت أسرة ربة منزل توفيت أثناء إجراء عملية تكميم للمعدة طبيب بمركز طبي بوفاتها في محضر رسمي حررته بقسم شرطة مدينة نصر.

 

 واتهموا الطبيب الذي أجرى العملية بالتسبب في وفاتها، وتواصل أجهزة البحث الجنائي استجواب أسرة المجني عليها وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة.

 

عقوبة الإهمال الطبي

إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحًا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.
- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.
1- تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرًا أ ومخدرًا عند ارتكابه الخطأ".

 

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