462 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم

قال الدكتور خالد قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن طلاب صفوف النقل الذين يحق لهم دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل يبلغ عددهم 462937 طالبا، منهم 11907 طلاب بالمرحلة الاعدادية، و356607 طلاب بالمرحلة الابتدائية، و44796 طالبا بالمرحلة الثانوية، و1915 بالتعليم الزراعي، و13136 بالتعليم التحاري، و29745 طالبا بالتعليم الصناعي، وقد تم حصر طلاب التعليم المزدوج ضمن إعداد الطلاب بكل نوعية من نوعيات التعليم الفني.

متابعة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لأعمال الامتحانات

وكان قد تابع الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم لجنة مدرسة محيي الدين أبوالعز، التابعة لإدارة طامية التعليمية، ولجنة مدرسة طامية الإعدادية بنين الجديدة، وتفقد لجان سير الامتحانات، وكنترول المدرسة، وشدد على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام الكامل بالضوابط الخاصة بالامتحانات، والالتزام بالشفافية طوال فترة سير الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب، مع مراقبة اللجان بشكل مستمر لضمان عدم حدوث أي مخالفات أو محاولات للغش.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الي أن تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، أدوا الامتحان في مادة اللغة العربية، وطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وكلاب التعليم الفني أدوا امتحانات المواد النظرية كل حسب تخصصة.

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