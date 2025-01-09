حصاد تعليم الفيوم في 2024، اعتماد 11 مدرسة من هيئة ضمان الجودة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الأنشطة التعليمية والتربوية لمديرية التربية والتعليم خلال العام الماضي 2024 من خلال تقرير أعده الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم.

اعتماد من هيئة ضمان الجودة وبرامج تدريبية لتنمية مهارات المعلم والطالب

وأوضح التقرير، أنه تم اعتماد 11 مدرسة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتنفيذ ملف 26 قرائية، لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى جميع تلاميذ المدارس على مستوى المحافظة، وتنفيذ برنامج علاجى للطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالصفوف الأولى من خلال برنامج تدريسى مكثف، استفاد منه نحو 22 ألفا و497 تلميذا وتلميذة.

كما أن مديرية التربية والتعلم بمحافظة الفيوم نفذت عددًا من البرامج التدريبية خلال عام 2024، لصقل مهارات مديري المدارس والمعلمين ورؤساء الأقسام، فقد تم تدريب مجموعة من مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية على نظم الإدارة الحديثة، وصفات الإدارة الناجحة، ومفاهيم الجودة، لتنمية مهارات القيادة لديهم، واستفاد من التدريبات 14 ألفا و546 معلما، كما تدريب 1110 من معلمات وموجهات رياض الأطفال على برامج التدريس القائم على اللعب، واستراتيجيات التدريس التفاعلية.

مسابقات ثقافية وفنية ورياضية

ولفت التقرير إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، شاركت في عددٍ من المسابقات على مستوي الجمهورية، وحققت مراكز متقدمة، كمسابقات "الطفل المبدع"، والكاريكاتير، والأراجوز في عيون جيل ألفا"، وتنمية القدرات، والتربية الموسيقية للمرحلة الإعدادية، والمسابقة "الثقافية المسيحية"، والمسابقة الثقافية بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، والمعلمة الفعالة، ومسابقات التفوق الإرشادي لفرق المرشدات 2024، و"التصميم الفني"، ومعرض صحف التربية الخاصة، ومسابقة اللغة العربية، و"البرنامج الإذاعي والحديث الصحفي"، والمسابقة الدولية Trefle على مستوى العالم "طالب يتحدث عن مستقبله باللغة الفرنسية"، و"القراءة الحرة 2024"، و"نادي السينما"، و"ابدع وابتكر"، و"المجلة الإليكترونية"، و"الأخصائي المثالي"، و"المخترع الصغير"، و"التربية الخاصة"، ومسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية على مستوى الفيوم، كما نظمت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي مسابقة الجمهورية الجديدة في العديد من المواهب، وبلغ إجمالي أعمال الطلاب 1000 عمل فى مختلف المجالات الفنية والتقنية والبحثية والعلمية والمقالات الأدبية.

كما أن مديرية التربية والتعليم، شاركت في عدة بطولات على مستوى الجمهورية وحققت مراكز متقدمة، كبطولة الملاكمة، والتايكوندو، والهوكي للمرحلة الثانوية بنين، وألعاب القوى للمرحلة الثانوية بنين، وبطولة الجمهورية لألعاب القوى.

ندوات ومبادرات وورش عمل

وكشف التقرير، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أطلقت عدة مبادرات منها "الفيوم تتجمل" و"ازرع شجرة" اللتين تم خلالهما زرع عدد 7060 شجرة، وطلاء نحو 2047 فصلًا، وكذا مبادرات "الفيوم تتحدث"، و"كن إيجابي"، و"قرأت لك"، ومبادرة "حكايتنا" بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري بالفيوم، كما نظمت المديرية، ملتقى الفيوم الأول لمعالجة التسرب التعليمي 2024، ووقعت بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ مشروع "صحتهم مستقبلهم" بعدد 100 مدرسة جديدة، بدعم من منظمة اليونيسيف الدولية، لنشر الوعي المائي لدى تلاميذ المدارس، وفى سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، أجرت المديرية التصويت الإلكتروني لانتخابات الاتحادات الطلابية للمرحلتين الثانوية والإعدادية على مستوى المحافظة.

كما نفذت مديرية التربية والتعليم، عددًا من الندوات والمسابقات والزيارات والمحاضرات وورش العمل التوعوية في مجالات التربية النفسية، والفنية، والموسيقية، والوعي الأثري لدى الطلاب، والنشاط المسرحي، والاقتصاد المنزلي، والتربية الزراعية، والصناعية، والاجتماعية، والرياضية، والمكتبات والرحلات والمعسكرات، والصحافة والإعلام التربوي، والتوعية السياحية، والشائعات ومخاطرها النفسية وعلاقتها بوسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني.

كما تم تنظيم ورش عمل للبحث العلمي ضمن الاستعدادات لمسابقة أيسف للعلوم والهندسة 2025، بمدرسة الفيوم الثانوية للبنات، بمشاركة 161 مشروع بحث علمي.

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