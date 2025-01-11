السبت 11 يناير 2025
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حوادث

حبس 5 متهمين بسرقة 15 موتور مياه من كمبوند بأكتوبر

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة أكتوبر بحبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 15 موتور مياه من مخزن خاص بكمبوند تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الشرقية بـمدينة 6 أكتوبر.

 

سرقة 15 موتور مياه من كمبوند بأكتوبر

كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارًا من قسم شرطة أكتوبر أول، يفيد بتلقيه بلاغًا من مدير أمن بإحدى الشركات، باكتشافه سرقة 15 موتور مضخة مياه من مخزن بكمبوند تحت الإنشاء بمنطقة التوسعات الشرقية بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحرى لتحديد هوية مرتكبى الواقعة.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "تاجر مواتير، تاجر خردة، مشرف أمن بالكمبوند، فرد أمن بذات الكمبوند، فرد أمن بالكمبوند".

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات.

 

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها السابق.

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