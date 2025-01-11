الاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 مصابين في انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 8 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى دائري البراجيل ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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