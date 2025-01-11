السبت 11 يناير 2025
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حوادث

فريق بحث لضبط قاتل زميله بسلاح أبيض بمعهد في العاشر من رمضان

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية جهوده لضبط متهم هارب قتل طالبًا بمعهد التكنولوجي في العاشر من رمضان، من خلال فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان واستجواب أسرة المجني عليه وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخل المعهد.

وشهدت مدينة العاشر من رمضان واقعة مؤسفة عندما أقدم طالب جامعي على قتل زميله وطعنه بسلاح أبيض أثناء مشاجرة بينهما داخل الحرم الجامعي لينهي حياته للأبد.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية إخطارا من المستشفى الجامعي بالعاشر بوصول طالب 19 عامًا مصابًا بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى وأنه لفظ أنفاسه متأثرًا بإصابته.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة زميل المجني عليه 20 عامًا،  بالفرقة الأولى بالمعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان، وأن  في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهما داخل  الحرم  الجامعي  تطورت لمشاجرة  قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض محدثا به إصابته التي أودت بحياته.

 

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق والتي قررت انتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بدفنها وتكثيف تحريات المباحث  وسرعة ضبط وإحضار المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الحادث. 

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اجهزة البحث الجنائي امن الشرقية بمعهد التكنولوجي كاميرات المراقبة

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