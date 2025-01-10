محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن احتمالية تساقط أمطار على مناطق متفرقة في المحافظة وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.



نسبة مرتفعة لتساقط الأمطار

وقالت محافظة الإسماعيلية إنه من المتوقع تساقط أمطار اليوم الجمعة، على محافظة الإسماعيلية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة".

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين وبخاصة قائدي السيارات من القيادة بسرعة عالية، وشددت على حتمية الالتزام بالقواعد خلال فترات تساقط الأمطار.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا موسعًا في وقت سابق، لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

معالجة بؤر تجمعات المياه

وخلال الاجتماع، جرى عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، حيث تمت معالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، وجرى إنشاء 2000 غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار في آخر عامين.



بالإضافة إلى القيام بعمل التجارب اللازمة لتشغيل شبكات صرف مياه الأمطار، وبخاصة في المناطق القريبة من الممر ونفقى الثلاثيني وجمال عبد الناصر.

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