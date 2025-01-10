الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ

حالة الطقس
حالة الطقس

 أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن احتمالية تساقط أمطار على مناطق متفرقة في المحافظة وذلك طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. 
 

جهاز تجميل الإسماعيلية يواصل أعمال رفع كفاءة المسطحات والميادين (صور)

تضامن الإسماعيلية تنفذ أنشطة مكثفة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم (صور)

نسبة مرتفعة لتساقط الأمطار 

 وقالت محافظة الإسماعيلية إنه من المتوقع تساقط أمطار اليوم الجمعة، على محافظة الإسماعيلية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة". 

 

وحذرت محافظة الإسماعيلية المواطنين وبخاصة قائدي السيارات من القيادة بسرعة عالية، وشددت على حتمية الالتزام بالقواعد خلال فترات تساقط الأمطار. 

 

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

 وكان اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا موسعًا في وقت سابق، لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي. 

 

معالجة بؤر تجمعات المياه 

 وخلال الاجتماع، جرى عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، حيث تمت معالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، وجرى إنشاء 2000 غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار في آخر عامين.
 

بالإضافة إلى القيام بعمل التجارب اللازمة لتشغيل شبكات صرف مياه الأمطار، وبخاصة في المناطق القريبة من الممر ونفقى الثلاثيني وجمال عبد الناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمطار مياه الأمطار الاسماعيلية محافظ الإسماعيلية سقوط أمطار الشتاء فصل الشتاء المواطنين

مواد متعلقة

جهاز تجميل الإسماعيلية يواصل أعمال رفع كفاءة المسطحات والميادين (صور)

تضامن الإسماعيلية تنفذ أنشطة مكثفة لتعزيز الرعاية الاجتماعية والتوعية بأهمية التعليم (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع جاهزية المدارس لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول

الهلال الأحمر المصري بالإسماعيلية يشارك في تأمين قداس عيد الميلاد(صور)

ads

الأكثر قراءة

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

1613 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 10 يناير 2025

ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلوس

رغم رسائل الشرع، إسرائيل تتخذ خطوات أكثر خطورة في سوريا

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

"الطفولة والأمومة" يبلغ النائب العام في واقعة فيديو طفل بمشروب كحولي ومواد مخدرة

5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

أخبار مصر: موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية، تحرك نووي لأمريكا في جرينلاند، لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين، نجم عالمي يحرض على صلاح

منوعات

المزيد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

لن تتوقف حتى تصل المحيط، "نبوؤة مرعبة" عن حرائق لوس أنجلوس (فيديو)

المرض ممنوع، أغرب مرسوم في بلدة إيطالية

قطعة من جهنم، مسيَّرة توثق لقطات مروعة لدمار الحرائق في لوس أنجلوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 10 يناير 2025

بشايرها هلت والقاهرة تنتظر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار الرعدية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 9-1- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

13 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

معنى «فجاجا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 من سورة نوح

كيف انتقم الله من أهل مدين وأصحاب الأيكة؟، الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية