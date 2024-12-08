تكليفات عاجلة من وزير التعليم خلال جولته بمدارس المنيا

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من مدارس محافظة المنيا؛ وذلك في إطار الجولات المستمرة التي يجريها الوزير بالمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

ورافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا يجريان جولة تفقدية لعدد من المدارس بمحافظة المنيا لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا جولتهما بزيارة مدرسة "عمرو السعدى عبد الحميد للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة العِدوة التعليمية، والتى تضم عدد (٤٧٤) طالب وطالبة.

وزير التعليم يشهد تحية العلم والنشيد الوطني

وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح، وتابعا فقرات الإذاعة المدرسية، وشهدا تحية العلم والنشيد الوطنى، وأشادا بأداء الطلاب ومهاراتهم فى إلقاء الفقرات بمهارة وإتقان.

وتفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المدرسة، حيث اطلع الوزير على أداء الطلاب فى كراسات الحصة والواجبات المنزلية للطلاب، ومدى التزامهم.

كما حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى مهارات القراءة والكتابة، وتقييم أدائهم، للتأكد من مستوى مهارات القراءة وفهم الدروس لديهم، وتحديد مستواهم التعليمى.

وكلف الوزير بإعداد برامج علاجية للطلاب ضعاف القراءة والكتابة، ومتابعة تحسن مستواهم التعليمى.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "المسيد الابتدائية" التابعة لإدارة العِدوة الفترة الصباحية والتى تضم (٩٣٦) طالب وطالبة، حيث حرص على متابعة أداء الطلاب في كراسات الواجبات المدرسية والحصة، ومستوى أداء الطلاب فى القراءة والكتابة، ووجه بتنفيذ البرامج العلاجية لتحسين مستوى أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

كما توجه وزير التربية والتعليم ومحافظ المنيا، إلى مدرسة "الشهيد محمد إبراهيم الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة العِدوة التعليمية والتى تضم (٦٨١) طالب وطالبة.

وتابع الوزير والمحافظ خلال زيارتهما للمدرسة التقييمات الأسبوعية للطلاب، حيث وجه الوزير بالالتزام بإجراء التقييمات التي أعدتها الوزارة بصورة منتظمة.

وفى إدارة مغاغة التعليمية، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "كفر المداور الابتدائية ٢" والتى تضم (٦٤٢) طالب وطالبة، حيث تفقدا عددًا من الفصول، واطلعا على دفاتر درجات الطلاب في التقييمات الاسبوعية، ووجه الوزير بالالتزام بكافة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية التى أعدتها الوزارة.

كما تضمنت الجولة تفقد الوزير والمحافظ مدرسة مغاغة الثانوية بنين والتي يبلغ إجمالى عدد طلابها (٤٦٤) طالبا، حيث تفقدا عددًا من فصول المدرسة، وحرص الوزير على متابعة الالتزام بإجراء التقييمات بصورة منتظمة.

واختتم الوزير والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة "مغاغة الإعدادية بنين" الملحقة بمدرسة "مغاغة الثانوية بنين"، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمدرسة، والتى يبلغ عدد طلابها (٤٣٦) طالبا، حيث حرصا على متابعة انتظام العملية التعليمية.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تعزيز جودة التعليم وضمان توفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب، موجهًا الشكر لمحافظ المنيا، على جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

ومن جانبه، ثمن محافظ المنيا جهود الوزير لتطوير العملية التعليمية، وكافة الجهود التى تبذلها الوزارة لضمان انضباط العملية التعليمية، مؤكدًا على أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان انضباط العملية التعليمية وتحفيز الطلاب.

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