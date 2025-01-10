فريق Mc Road knights يجوب شوارع الإسماعيلية (صور)

استقبلت، محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة فريق Mc Road knights للدراجات النارية، بمشاركة أعضاء محافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

انطلاق مسيرة جماعية

حيث انطلقت المسيرة من أمام مركز صيانة الدراجات النارية بطريق عبد المنعم عمارة السياحي (البلاجات)؛ للمرور بأهم المعالم السياحية والمميزة بمدينة الإسماعيلية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

زيارة أبرز معالم الإسماعيلية

شملت المرور على مبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية ومنطقة نمرة ٦ والفلل الفرنساوي ومتحف الآثار وشجرة التين البنغالي والجدارية أمام مبنى المحافظة القديم ومتحف قناة السويس، وجدارية قناة السويس، ثم مسجد أبو بكر الصديق وتأدية صلاة الجمعة به، وبعدها تنطلق المسيرة إلى القرية الأوليمبية وقضاء باقي اليوم بها.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يوجه بتقديم كافة سبل الدعم

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إدارة السياحة بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم للمسيرة، وتنظيم خط سيرها والمعالم السياحية ونقاط التوقف، بالإضافة إلى تقديم يوم ترفيهي بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية لضيوف المحافظة.



جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

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