40 ألف طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحانات نصف العام بمدارس الوادي الجديد

تستعد مدارس محافظة الوادي الجديد، لاستقبال 40 ألف طالبًا وطالبة، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بجميع اللجان، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي تنطلق اليوم السبت 11 يناير للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.



ومن جانبه نبه المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، على مديري الإدارات التعليمية الخمس بالالتزام بالتوجيهات الصادرة من الوزارة بالتواجد خلال الامتحانات، والتأكد من وصول أوراق الإجابة وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، ومنع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، والتصدي لحالات الغش لضمان انتظام الامتحانات.



وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على توفير كل سبل الراحة للطلبة، وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب، وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان، ومنع كل صور الغش، ومتابعة سير الامتحانات أولًا بأول، والاستجابة الفورية لأي طوارئ.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أن جميع الإدارات التعليمية والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات النقل سواء كانت إلكترونية للنقل بالمرحلة الثانوية، أو ورقية لصفوف النقل بالحلقة الإعدادية والابتدائية للتعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ومحافظ الوادي الجديد.

ولفت، إلى أنه جرى التأكيد على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

وتابع: كما جرى الانتهاء من طباعة الأسئلة، ومن المقرر أن يوجد بكل لجنة 3 نماذج من الأسئلة، وكل نموذج بنفس درجة السهولة والصعوبة، ووفقًا للمعايير الواردة من المركز القومي، والإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، لتحقيق مبدأ المساواة والحد من الغش.

وأشار إلى أن هذا العام الدراسي عام متميز لاتخاذ إجراءات انضباطية من قبل وزير التعليم، وهذه الإجراءات ساعدت على التزام الطلاب بالحضور، مشيرًا إلى أن التزام الطلاب بالحضور والتقييمات والواجبات، وامتحانات الشهور جعلتهم يضمنون نسبة كبيرة من درجة الامتحانات.

وأنهت مدارس محافظة الوادي الجديد، تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2025، لإستقبال صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية اليوم السبت، لبدء أداء امتحانات نصف العام 2025 في المواد الدراسية الأساسية.



وأعلنت محافظة الوادي الجديد، الانتهاء من فرش وتعقيم وتنظيف لجان امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس، وتوزيع الطلاب في المقاعد داخل لجان امتحانات نصف العام 2025 بشكل يحقق التباعد بينهم للتصدي للغش.

هذا فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بتشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2025 وتذليل كافة العقبات.

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