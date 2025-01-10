تعديل نطاق 3 واحات بالوادي الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نطاق كلٍ من مركز الخارجة والداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بإضافة ٤ وحدات قروية جديدة، ليصبح إجمالي الوحدات القروية بمراكز المحافظة الخمسة (٥١) قرية أم.



حيث تم إضافة "أبو طرطور" و"الجزائر" إلى مركز الخارجة، و"الشيخ والي" إلى مركز الداخلة، و"عثمان بن عفان" إلى مركز الفرافرة كوحدات قروية جديدة.

وثمّن المحافظ جهود القيادة السياسية لتنمية موارد المحافظة والتوجه نحو اللامركزية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما قدّم الشكر للجنة التقسيم الإداري بالمحافظة للجهود المبذولة في تحديث وتطوير الكيانات الإدارية.

بحث تطوير منظومة النقل الداخلي بالوادي الجديد

وعلي جانب آخر التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد شركة مواصلات العاصمة؛ لبحث تطوير وإطلاق خطوط نقل جديدة لخدمة حركة النقل الداخلية بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ إبراهيم بركة مستشار المحافظ لشئون العاصمة الإدارية.

حيث بحث المحافظ تخصيص حافلات نقل للعاصمة الإدارية للمحافظة بالتعاون مع الشركة، ووجّه بدراسة توفير وسائل مواصلات بين مراكز المحافظة، وعمل دراسة كاملة للسوق المحلية لتحديد الأسعار بما يتناسب مع المواطنين ويلائم جودة الخدمة المقدمة.

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