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أخبار مصر

التموين: افتتاح عدة أسواق بالوادي الجديد لتلبية احتياجات المواطنين

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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شهدت محافظة الوادي الجديد افتتاح عدة أسواق في مراكز الخارجة والداخلة ومدينة الفرافرة ومدينة بلاط، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة أسواق اليوم الواحد في جميع المحافظات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وأوضح  ضياء حسين متولي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لسياسة الوزارة في تقديم الدعم لكافة المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجاتهم. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق التوازن في الأسواق، وإتاحة الفرصة للتجار لعرض منتجاتهم بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأضاف أن الهدف الأول للوزارة هو خدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم في كل ربوع مصر، والعمل على تحسين جودة الحياة من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجاتهم اليومية. 

كما أن أسواق اليوم الواحد تمثل فرصة حقيقية لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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أسواق اليوم الواحد الدكتور شريف فاروق وزير التموين شريف فاروق وزير التموين محافظة الوادى الجديد

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