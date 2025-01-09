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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اجتماعًا لبحث ملفات تقنين عام 2006، وذلك استكمالًا لمتابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح، وبحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجه محافظ الوادى الجديد، بإعداد خطة أسبوعية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمتقدمين بملفات تقنين عام 2006 "كراسة الشروط"، كما شدد على مراجعة مستحقات الدولة المالية الخاصة بهذه الملفات.
 

بحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس

وعلى صعيد متصل، عقد اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومجموعة من الصيادين.
ووجه المحافظ بعدد من القرارات جاء أهمها:

◾المراقبة الدورية على السيارات المحملة بالأسماك، وتشديد الرقابة على المنافذ؛ للتأكد من تحصيل مستحقات الدولة.

◾التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين..

◾تذليل كافة العقبات أمام مجموعات الصيد بالبحيرة، وتثبيت رسوم الصيادين المقرر دفعها شهريًا.

◾تخفيض مديونية الصيادين ٥٠٪ يتم دفعها على عدة أقساط على مدار العام.

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التقنين والتصالح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد بحيرة باريس مستحقات الدولة

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