3761 طالبا يؤدون امتحانات صفوف النقل بالوادي الجديد غدًا

تستقبل المدارس الثانوية بمحافظة الوادي الجديد، غدًا السبت 3761 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإدارات التعليمية والمدارس.

وقال محمد شوقي عبود، مدير التعليم الإعدادي والمتحدث الرسمي باسم مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن 1911 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة التاريخ، و1850 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي علمي يؤدون امتحان مادة الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا والهندسة الفراغية ) بالإضافة إلي مادة الكيمياء، أما القسم الأدبي سيؤدي امتحان مادة الرياضيات، والتي تستمر حتى يوم الخميس 16 يناير الجاري.

ومن جانبه، أكد محمد حجي مدير التعليم الثانوي بتعليم الوادي الجديد في حديثه لـ «ڤيتو»، أن جميع الإدارات التعليمية والمدارس جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات النقل سواء كانت إلكترونية للنقل بالمرحلة الثانوية، أو ورقية لصفوف النقل بالحلقة الإعدادية والابتدائية للتعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ومحافظ الوادي الجديد.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه جرى التأكيد على مديري المدارس بتوفير الهدوء والنظام داخل اللجان، وقيام عناصر أمن المدرسة بدورها خلال فترة الامتحانات من خلال غلق بوابات المدارس، وعدم السماح بالدخول لغير الطلاب والمعلمين، إضافة إلى المتابعة الدورية من قبل لجان المتابعة، ومديري الإدارات.

وتابع: كما جرى الانتهاء من طباعة الأسئلة، ومن المقرر أن يوجد بكل لجنة 3 نماذج من الأسئلة، وكل نموذج بنفس درجة السهولة والصعوبة، ووفقًا للمعايير الواردة من المركز القومي، والإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، لتحقيق مبدأ المساواة والحد من الغش.

وأشار إلى أن هذا العام الدراسي عام متميز لاتخاذ إجراءات انضباطية من قبل وزير التعليم، وهذه الإجراءات ساعدت على التزام الطلاب بالحضور، مشيرًا إلى أن التزام الطلاب بالحضور والتقييمات والواجبات، وامتحانات الشهور جعلتهم يضمنون نسبة كبيرة من درجة الامتحانات.

ولفت إلى أن التعليم العام يشهد نهضة غير مسبوقة على بكافة ربوع المحافظة، خاصة داخل القرى والنجوع، من خلال الإتاحة وجودة التعليم، وذلك نتيجة للدعم المستمر من قبل وزير التربية والتعليم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وراعي العملية التعليمية وحنان مجدي نائب المحافظ، وجهود المسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة.

جاهزية المدارس للامتحانات

هذا فيما أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، كافة الإستعدادات، لإنطلاق إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، لجانًا لمتابعة امتحانات نصف العام 2025 أولًا بأول سواء في امتحانات صفوف النقل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوي العام، أو الدبلومات الفنية، وذلك لرصد أيّة مخالفات والتدخل الفوري لحلها.

خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات الامتحانات

وعقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، في وقت سابق، اجتماع ومديرى ووكلاء الادارات التعليمية بالمحافظة وإدارات (شئون الطلبة - التعليم الثانوى _ التعليم الإعدادى -مركز التطوير _ الامن _ المكتب الفنى _الإحصاء - العلاقات العامة )

وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الاستعداد التام للامتحانات والتى تنطلق السبت 11يناير المقبل لجميع صفوف النقل من الثالث الإبتدائى حتى الثانى الثانوى، مشددا على جميع المعنيين حال وجود أو رصد أي معوقات قد تعرقل إنتظام العمل يجرى تذليلها بشكل فورى.

وفى سياق متصل أوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين الامتحانات، مشيرا إلى تجهيز خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومنع التسريب.

وشدد وكيل التعليم، على إلتزام جميع المعنيين بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور اعمال الامتحانات بكل إنضباط ودقة دون أى مشكلات،

موجها الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.

محافظ الوادي الجديد يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إعتمد في وقت سابق جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥, لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي)، ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات ومدارس التربية الخاصة والمهني وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

ووجّه المحافظ بحسن الاستعداد والجاهزية لاستقبال فترة الامتحانات راجيًا لجميع الطلاب التوفيق، واتباع كافّة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات طبقا للقرارات واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه من المقرر انطلاق الامتحانات اعتبارًا من يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥.

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