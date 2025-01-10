الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2025 بمدارس الوادي الجديد(صور)

أنهت مدارس محافظة الوادي الجديد، تجهيز لجان امتحانات نصف العام 2025، لاستقبال طلاب صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية غدا السبت، لبدء أداء امتحانات نصف العام 2025 في المواد الدراسية الأساسية، عقب أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الأسبوع المنقضي.

ومن المقرر بحسب جداول امتحانات نصف العام 2025 المعلنة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن تستمر امتحانات نصف العام 2025 في المواد الدراسية الأساسية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير، علي أن يواصل طلاب التعليم الفني أداء امتحانات نصف العام حتي 23 يناير الجاري.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، الانتهاء من فرش وتعقيم وتنظيف لجان امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس، وتوزيع الطلاب في المقاعد داخل لجان امتحانات نصف العام 2025 بشكل يحقق التباعد بينهم للتصدى للغش.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير امتحانات نصف العام 2025 وتذليل كافة العقبات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، على حرصها الشديد على اتخاذ اللازم لضمان سرية امتحانات نصف العام 2025 كمسئولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

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