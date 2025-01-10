تقديم 2.6 مليون خدمة طبية للمواطنين في الوادي الجديد خلال 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 2 مليون و614 ألفا و193 خدمة طبية بالمنشآت الصحية في محافظة الوادي الجديد، بداية من يناير حتى ديسمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين في مختلف المحافظات.

مستشفيات محافظة الوادي الجديد قدمت 843 ألفًا و489 خدمة طبية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات محافظة الوادي الجديد، قدمت 843 ألفًا و489 خدمة طبية، شملت الاستقبال والطوارئ، والرعايات، والحضانات، والأشعة والمعامل، والعلاج الطبيعي، وجلسات الغسيل الكلوي، وعلاج الأورام، إلى جانب 202 ألف و185 خدمة طبية من خلال العيادات الخارجية، منها 994 خدمة طبية في العيادات المسائية بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى إصدار 5 آلاف و575 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأشار «عبد الغفار» إلى إطلاق 96 قافلة طبية قدمت 33 ألف و936 خدمة طبية في مختلف التخصصات الطبية بالأماكن الأكثر احتياجًا كما تم مُناظرة 2907 حالة من خلال خدمات التشخيص (عن بُعد) في 11 منشأة طبية، تضمنت (مستشفى الخارجة التخصصي، والداخلة العام، والفرافرة المركزي، وباريس المركزي، وبلاط المركزي، ووحدة المنيره الصحية، ووحدة بولاق الصحية، ووحدة المكس القبلي الصحية، ووحدة الجديدة الصحية، ووحدة غرب الموهوب، ووحدة أبو هريرة الصحية).

مراكز ووحدات الرعاية الأولية قدمت مليون و770 ألفًا و704 خدمات طبية

وأضاف «عبد الغفار» أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية قدمت مليونا و770 ألفًا و704 خدمات طبية متضمنة الاستقبال، وخدمات المبادرات، حيث قدمت العيادات الخارجية 189 ألفًا و710 خدمات طبية في مختلف التخصصات بالوحدات، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 56 ألفًا و563 سيدة، كما قدمت الرائدات الريفيات 164 ألفًا و44 زيارة منزلية، إلى جانب بتفعيل 5 عيادات للشباب والمراهقين، في (وحدة بلاط، ووحدة الشيخ والي، ووحدة المعصرة، ووحدة القصر، ووحدة غرب الموهوب) والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي والتعريف بفترة المراهقة، وتشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، والتعريف بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، وكذلك التوعية بالتغذية السليمة.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف صبحي مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، إلى الاهتمام بالتعليم الطبي المستمر، حيث شارك جميع العاملين بالقطاع الصحي في 125 برنامجًا تدريبًا في مختلف التخصصات العلمية والإدارية والفنية، لرفع كفاءتهم، لافتًا إلى المرور على 189 منشأة طبية غير حكومية للتأكد من الاشتراطات الصحية، وتقديم خدمات طبية ذات جودة.

وأكد الحرص على سلامة ومأمونية الغذاء المقدم للمواطنين بالمرور على 5 آلاف و319 منشأة غذائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالتوعية الصحية للمواطنين، حيث قدمت فرق التوعية والتواصل المجتمعي 6 آلاف و862 ندوة تثقيفية، للتعريف بالمبادرات الرئاسية، وتقديم الإرشادات اللازمة لتحسين نمط الحياة الصحي، والتعريف بالتغذية الصحية والاهتمام بالنظافة الشخصية، وكيفية الوقاية من الأمراض المُعدية، استفاد منها 209 آلاف و616 مواطنًا.

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