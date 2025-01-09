الخميس 09 يناير 2025
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حوادث

اليوم، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل جارهم في البدرشين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بقتل جارهم، بسبب خلافات بينهم في البدرشين.

 

جاء في قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلًّا من "علي.ا"، هارب، و"حسن.ع"، محبوسًا، و"عليش.ع"، محبوسًا، و"السيد"، مخلى سبيله، و"السيد.ر"، هارب، و"محمد"، هاربًا، و"محمد.ر"، هاربًا، و"مصطفى.م"، هاربًا، لأنهم فى ٢٠ يونيو الماضي بدائرة مركز شرطة البدرشين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد: "عزمي ص"، وشقيقه "عثمان"، و"بكر ع"، و"سيد ع"، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء بقصد ترويعهم وتخويفهم وفرض السطو وتكديرالأمن والسكينة، ما ألقى الرعب في أنفسهم وعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.


ونتج عن ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا المجني عليه "عزمي" عمدًا مع سبق الإصرار بأن كالوا له عدة ضربات باستخدام الأسلحة استقر بعضها فى رأسه فسقط أرضًا، ثم أتبعوها بضربات في أنحاء جسده ليتأكدوا من مفارقته للحياة.

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