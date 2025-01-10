الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: التعرف على جثة رهينة محتجز في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، التعرف على جثة رهينة محتجز في قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

 

إخفاء هوية الضباط والجنود المشاركين في العدوان على غزة

 في سياق متصل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا يقضي بمنع نشر أسماء وصور الضباط والجنود المشاركين في العمليات العسكرية بقطاع غزة من رتبة مقدم وما دونها، وذلك تحسبًا لملاحقتهم دوليًّا.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، جاء القرار بناءً على أوامر رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، في ظل تزايد محاولات نشطاء مناهضين لإسرائيل ملاحقة الجنود قانونيًا حول العالم.

 

تفاصيل القرار

 ويُطبق القرار على جميع القوات المقاتلة، بما في ذلك أفراد كتيبة جولاني، سلاح الجو، والكوماندوز.
 قسم القانون الدولي في الجيش سيُطلع الجنود والضباط على الإجراءات اللازمة قبل إجراء أي مقابلات أو ظهور إعلامي.
لن تُنشر صور الجنود في مناطق القتال إلا بعد الحصول على موافقات استثنائية.

الخطوة تُعد جزءًا من جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية أفراده من الملاحقة القانونية دوليًا، وسط تصاعد الدعوات لمحاسبة الجيش على خلفية عملياته في غزة.

 

ملاحقات جنود الاحتلال

 يأتي قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد حملات ملاحقة الجنود الإسرائيليين بالخارج.

والأحد الماضي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، بأنه تم تسجيل 15 محاولة لملاحقة واعتقال جنود إسرائيليين في الخارج حتى اللحظة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزارة الخارجية توعدت بتعقب الجمعيات الحقوقية التي تلاحق جنود الجيش في الخارج.

 

مراقبة المنظمات التي تعمل ضد جنود الاحتلال

 وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، وجه، الأحد، بمراقبة المنظمات التي تعمل ضد الجنود في الخارج، ومن المقدر أن تتولى إحدى الجهات الأمنية هذا الأمر، ويأتي ذلك كجزء من المناقشة التي يقودها ساعر في اللجنة الفرعية التابعة لمجلس الوزراء الدفاعي لحماية الإسرائيليين واليهود في العالم.

وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية المنبثقة عن الكابينيت قررت إنشاء خط ساخن للتجاوب مع الجنود الملاحقين في الخارج ومساعدتهم، حيث تم اتخاذ القرار باتباع إجراءات عمل منظمة في كل حالة.

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال قطاع غزة غزة ملاحقات جنود الاحتلال

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