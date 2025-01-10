الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نيابة الجيزة تحقق في واقعة انتحار شاب شنقا في بولاق الدكرور

جثة
جثة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مشنوق داخل شقته بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن المتوفي انتحر داخل شقته في بولاق الدكرور، بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

 

العثور على جثة شاب مشنوق في بولاق الدكرور 

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل مسكنه بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في بولاق الدكرور العثور على جثة شاب مشنوق، ومُدلًّى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بولاق الدكرور نيابة الجيزة كفر طهرمس مديرية أمن الجيزة أمن الجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور

مواد متعلقة

العثور على جثة متحللة داخل شقة في ظروف غامضة بمايو

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة طالب ملقاة من أعلى سطح بالهرم

العثور على جثة مسنة داخل منزلها بالقليوبية

تفاصيل العثور علي جثة ثلاثيني منتحر شنقا في بلقاس بالدقهلية

ads

الأكثر قراءة

تسجيل عسكري يكشف المستور، تفاصيل خيانة الروس لـ بشار وإيران فى سوريا (فيديو)

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

أول تعليق من المعهد التكنولوجي بالعاشر بشأن واقعة مقتل طالب على يد زميله

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الجمعة 10/ 1/ 2025 "آخر تحديث"

صحة دمشق تعلن ارتفاع عدد ضحايا حادث الجامع الأموي

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة أحمد فتوح وموقفه من مباراة بلاك بولز

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام الإثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية