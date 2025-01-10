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رياضة

تفوق تاريخي للأهلي على الأندية الإيفوارية قبل لقاء استاد أبيدجان بدوري الأبطال غدا

الأهلي
الأهلي

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان غدا السبت، فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض تاريخ مواجهات فريقي الأهلي والأندية الإيفوارية قبل مواجهة استاد أبيدجان  غدا في دوري أبطال إفريقيا. 

تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الايفوارية 

والتقي النادي الأهلي سابقا مع الأندية الإيفوارية في 21 لقاء، تمكن المارد الأحمر حينها من تحقيق 11 انتصارات كما تعادل في 4 مباريات وسقط في فخ الهزيمة في 6 مواجهات.

ونجح الأهلي هز شباك الأندية الإيفوارية بـ 28 هدفًا، بينما تلقت شباكه في 20 مناسبة.

ويعد فريق أسيك أبيدجان، ضحية النادي الأهلي المفضلة، حيث تلقي الهزيمة من القلعة الحمراء في 5 مباريات من أجمالي 10 لقاءات، والجدير بالذكر أن النادي ذاته هو أكثر الاندية الإيفوارية تحقيق للفوز علي الأهلي برصيد 3 لقاءات.

وكان أكبر انتصار نجح الأهلي في تحقيقه علي حساب الأندية الإيفوارية  أمام فريق استاد أبيدجان في النسخة الحابية وفاز الأهلي بنتيجة 4-2، بينما أكبر هزائم الأحمر الذي تلاقها  كانت  أمام فريق أفريكا سبورت في الدور ذاته، من بطولة أبطال الكؤوس عام 1992، بنتيجة 3-0.

موعد مباراة الأهلي واستاد ابيدجان 

 ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء غدا السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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استاد أبيدجان الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الأهلي واستاد أبيدجان

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