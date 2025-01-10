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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا (فيديو)

الأهلي يختتم تدريباته
الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لـ ستاد أبيدجان، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي منذ قليل على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ استعدادا لمواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري، غدا السبت، في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، قد وصلت إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان مساء أمس الخميس استعدادًا لمواجهة ستاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وستاد أبيدجان في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من؛ الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي المسافرة لرحلة كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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