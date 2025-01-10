الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لولاية ثالثة في فنزويلا

نيكولاس مادورو،فيتو
نيكولاس مادورو،فيتو

أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية ثالثة، تستمر ستة أعوام في الجمعية الوطنية في كراكاس.

تنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لولاية ثالثة في فنزويلا

وخلال مراسم التنصيب قال مادورو أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز "أقسم إن هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام".

فرد رودريجيز: "تم تنصيبك رئيسًا بحسب الدستور".

وكانت المعارضة أعلنت رفضها إعادة انتخاب مادورو، وأصرت على أنها هي التي فازت في الانتخابات، وأن نتائج فرز الأصوات أظهرت فوزًا ساحقًا لمرشحها جونزالس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيسًا منتخبًا.

وفي الشهور التالية للانتخابات، فر جونزاليس إلى إسبانيا واختبأت حليفته ماريا كورينا ملتشادو في فنزويلا واُعتقلت شخصيات معارضة بارزة ومحتجون.

وقال جونزاليس الذي قام بجولة في الأمريكيتين هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئيس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستعتقل جونزاليس إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسبانيا الحكومة الفنزويلية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي الولايات المتحدة نيكولاس مادورو

مواد متعلقة

رئيس فنزويلا يتهم عسكريا أرجنتينيا بمحاولة اغتيال نائبته

بسبب كارثة تحدي تناول المهدئات دون النوم، فنزويلا تغرم "تيك توك" 10 ملايين دولار

نيكولاس كيج يبدأ تصوير مسلسل SPIDER-NOIR (صور)

تفاصيل مفاوضات مارفل مع نيكولاس كيدج
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

الصحة تعلن أسعار تطعيمات الالتهاب السحائي للحجاج والمعتمرين

أموال الصمت، القضاء الأمريكي يحكم على ترامب في قضية الممثلة الإباحية

محافظ دمشق عن حادث المسجد الأموي: لن يمر مرور الكرام

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

حق خالد لازم يرجع، تفاصيل مقتل طالب على يد زميله بالمعهد التكنولوجي بالشرقية

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

منوعات

المزيد

إصابة 8 لاعبين بحادث سير مروع لحافلة فريق كرة قدم في العراق

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع يصل لـ43.5 جنيه في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 10-1-2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع الجونة.. الزمالك وحرس الحدود.. ليفربول ضد نوتنجهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية يرد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

المزيد
الجريدة الرسمية