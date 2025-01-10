الجمعة 10 يناير 2025
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خارج الحدود

غارات تستهدف محطة حزيز للكهرباء في صنعاء

صنعاء
صنعاء

 قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، إن غارات استهدفت محطة حزيز للكهرباء في العاصمة صنعاء.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، عن عدوان أمريكي بريطاني استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان شمالي ‎اليمن.

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي قال في بيان أمس الخميس: "إن سلاح الجو اعترض مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة".

 

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 

 وتابع جيش الاحتلال في بيانه: "‏اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

 

الحوثيون يواصلون استهداف إسرائيل 

 وزعم جيش الاحتلال  أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب نحو 40 صاروخا أرض أرض تم اعتراض معظمها التي اقتربت من إسرائيل، وأطلقوا نحو 320 مسيرة نحو إسرائيل تم اعتراض أكثر من 100 منها.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أنه حتى الآن، وقعت حالتي لسقوط مسيرتين في أماكن مأهولة بينما سقطت باقي المسيرات في مناطق مفتوحة أو لم تصل أصلا أو لم تسفر عن أي ضرر حقيقي.

وفي المقابل أكد  الحوثيون   أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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محطة حزيز صنعاء الحوثيين العاصمة صنعاء محطة حزيز للكهرباء
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