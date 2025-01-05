بعد إطلاق صاروخ على تل أبيب، غارات أمريكية بريطانية على صعدة في اليمن

أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وقوع 3 غارات "أمريكية بريطانية" على مدينة صعدة، شمال غربي اليمن.

وأفادت المصادر أن الغارات أصابت شرقي صعدة، التي تعد معقل الحوثيين الرئيسي في اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات استطلاع أمريكية رصدت وهي تحلق في سماء المدينة قبل الغارات.

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، فيما ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذارات دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت استشهاد وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر من العام نفسه، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

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