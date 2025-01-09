الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترض طائرتين مسيرتين أطلقتا من اليمن

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم  الخميس:" أن سلاح الجو اعترض قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من اليمن، ولم يتم تفعيل الإنذارات وفق السياسة المتبعة"

جيش الاحتلال يتصدى لمسيرات حوثية 


وقال جيش الاحتلال في بيانه: "‏إن اعترض سلاح الجو قبل ذلك مسيرة أخرى أطلقت كما يبدو من اليمن حيث تم تفعيل إنذارات وفق السياسة المتبعة".

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه اعترض عشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيرة من اليمن.

الحوثيون يواصلون استهداف إسرائيل 

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه أن الحوثيين أطلقوا منذ بداية الحرب نحو 40 صاروخا أرض أرض تم اعتراض معظمها التي اقتربت من إسرائيل، وأطلقوا نحو 320 مسيرة نحو إسرائيل تم اعتراض أكثر من 100 منها.

وأشار جيش الاحتلال في بيانه إلى أنه حتى الآن، وقعت حالتي لسقوط مسيرتين في أماكن مأهولة بينما سقطت باقي المسيرات في مناطق مفتوحة أو لم تصل أصلا أو لم تسفر عن أي ضرر حقيقي.

وفي المقابل أكد  الحوثيون على أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

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الحوثيون جيش الاحتلال مسيرة اليمن إسرائيل

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