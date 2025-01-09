الخميس 09 يناير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: السلطة الفلسطينية سلمتنا أسلحة ضبطتها بجنين

أمن السلطة الفلسطينية،
أمن السلطة الفلسطينية، فيتو

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سلمت جيش الاحتلال صاروخ آر بي جي وقاذفة، بعد ضبطهما بالعملية في جنين. 

عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين 

وادعى جيش الاحتلال في بيانه: "تسليم الصاروخ جاء بعد نشر مقطع مصور يظهر أجهزة الأمن تستخدم آر بي جي بالعملية في جنين". 

ويشهد مخيم جنين، منذ مطلع شهر ديسمبر الماضي، اشتباكات بين المقاومين وأجهزة السلطة الفلسطينية، في سياق حملة أجهزة الأمن ضد من وصفتهم بالخارجين على القانون، والتي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيًّا. 

واشتعلت شرارة المواجهات بعد أن اعتقلت السلطة الشابين إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب كتيبة جنين التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما. 

ورفضت السلطة الفلسطينية، مطلب كتيبة جنين التابعة لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالإفراج عن الشابين. 

السلطة الفلسطينية تطلق عملية حماية وطن بمخيم جنين

وأطلقت السلطة الفلسطينية عملية سمتها "حماية وطن"، وقالت إنها تهدف إلى "إعادة الأمن والاستقرار وإنقاذ حياة المواطنين من الفلتان الأمني المتزايد". 

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