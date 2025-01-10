مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

التقطت مركبة "بيبي كولومبو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورا مذهلة عن كثب أثناء مرورها الأخير بالقرب من سطح كوكب عطارد الذي يكتوي بأشعة الشمس.

سطح كوكب عطارد الذي يكتوي بأشعة الشمس

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية أمس بأن المسبار الفضائي الأوروبي الياباني "بيبي كولومبو" (BepiColombo،) أجرى تحليقه السادس فوق عطارد يوم الأربعاء الماضي، حيث مر على بعد 295 كيلومترا من سطح الكوكب المظلم البارد.

وبعد سبع دقائق، حلقت المركبة الفضائية مباشرة فوق القطب الشمالي لعطارد، والتقطت فوهات بروكوفييف وكاندينسكي وتولكين وغورديمر، التي تلقي حوافها بظلالها الدائمة على قيعانها.

Our top three images from the sixth Mercury flyby are here! 🌗



See what they reveal about the mysterious planet here 👉 https://t.co/osfrjGs2t5 and in 🧵👇 pic.twitter.com/b8uU2h4RL0 — BepiColombo (@BepiColombo) January 9, 2025

Mercury's sunlit north viewed by M-CAM 1



This image shows that large regions of Mercury's heavily cratered surface are smoothed over by lava from volcanic eruptions.



This smoothing is visible inside the 290 km-wide crater at the right of the image, called Mendelssohn. The vast… pic.twitter.com/g71JuEPrvT — BepiColombo (@BepiColombo) January 9, 2025

أبرد الأماكن في النظام الشمسي

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن هذه الميزة تجعل هذه الفوهات غير المضاءة من أبرد الأماكن في النظام الشمسي، على الرغم من وقوعها على الكوكب الأقرب إلى الشمس.

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