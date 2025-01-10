الجمعة 10 يناير 2025
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مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

عطارد، فيتو
عطارد، فيتو

التقطت مركبة "بيبي كولومبو" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صورا مذهلة عن كثب أثناء مرورها الأخير بالقرب من سطح كوكب عطارد الذي يكتوي بأشعة الشمس.

سطح كوكب عطارد الذي يكتوي بأشعة الشمس

وأفادت وكالة الفضاء الأوروبية أمس بأن المسبار الفضائي الأوروبي الياباني "بيبي كولومبو" (BepiColombo،) أجرى تحليقه السادس فوق عطارد يوم الأربعاء الماضي، حيث مر على بعد 295 كيلومترا من سطح الكوكب المظلم البارد.

وبعد سبع دقائق، حلقت المركبة الفضائية مباشرة فوق القطب الشمالي لعطارد، والتقطت فوهات بروكوفييف وكاندينسكي وتولكين وغورديمر، التي تلقي حوافها بظلالها الدائمة على قيعانها.

أبرد الأماكن في النظام الشمسي

ووفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، فإن هذه الميزة تجعل هذه الفوهات غير المضاءة من أبرد الأماكن في النظام الشمسي، على الرغم من وقوعها على الكوكب الأقرب إلى الشمس.

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