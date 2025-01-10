مصرع 5 أشخاص وإنقاذ 7 آخرين فى انهيار منزل قديم ببني شقير بأسيوط

لقى 5 أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 7 آخرين من أسرة واحدة إثر انهيار منزل قديم ومتهالك بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة، وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث للبحث عن ناجين أو ضحايا آخرين، وجار اتخاذ اللازم.

بلاغ بانهيار منزل على قاطنيه ببني شقير أسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة منفلوط من الأهالي بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير على قاطنيه ووجود ضحايا ومصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الانهيار

وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وسيارات الإسعاف التابعة لمحافظة أسيوط إلى مكان الحادث وتبين صحة الواقعة ووفاة شخصين أسفل الأنقاض، وجارٍ إنقاذ المصابين واستخراج الضحايا.

وبالفحص والمعاينة تبين بانهيار منزل مكون من 3 طوابق قديم ومتهالك يوجد به أسرة مكونة من عدة أفراد، وجارٍ استخراج الجثث المتوفين وتم إنقاذ 7 آخرين وجار البحث عن ضحايا أو مصابين آخرين أسفل أنقاض المنزل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويقوم رجال المباحث والدفاع المدني بأسيوط بعمل اللازم لاستخراج باقي السكان والتحري للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة.

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