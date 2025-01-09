نجاح تفتيت حصوات القنوات المرارية باستخدام المناظير الحديثة في جامعة أسيوط

نجح فريق طبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط في إجراء أول حالة في صعيد مصر لتفتيت حصوات كبيرة في القنوات المرارية باستخدام التنظير بالقنوات الصفراوية، spyglass cholanioscopee، والتفتيت الكهرومائي، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي.



وأكد رئيس جامعة أسيوط أن استخدام التنظير بالقنوات الصفراوية، spyglass cholanioscopee، والتفتيت الكهرومائي، يعد من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مجال مناظير الجهاز الهضمي، حيث أصبح من الممكن رؤية الحصوة بشكل مباشر، وتفتيتها بدقة عالية، مما يضمن نتائج أكثر أمانا وفعالية

للمريض.



فريق طبي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط

تشكل الفريق الطبي بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط من الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية ومدير وحدة المناظير، والأستاذ الدكتور وائل أحمد عباس رئيس وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور محمد عز، المدرسين بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي.





يأتي هذا في إطار سعي مستشفيات جامعة أسيوط المستمر في تطوير خدماتها الطبية المقدمة لمرضاها، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص.

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