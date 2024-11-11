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انهيار منزل نتيجة انفجار خط طرد صرف صحي بأسيوط وغرق العقارات المجاورة (صور)

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط نتيجة انفجار ماسورة صرف صحي، فيتو

انهار منزل مكون من طابقين لتأثره بالمياه المتسربة نتيجة انفجار خط طرد صرف صحي قطر 800 GRP بمجريس بمنطقة الرقبة بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط وغرق المنازل المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح. 

انفجار خط طرد صرف صحي بمركز منفلوط 

 

تلقت مياه أسيوط إشارة بتعرض خط طرد صرف صحي رئيسي بقرية مجريس تابع للهيئة القومية لمياه الشرب بصفتها الجهة المشرفة على المشروع لكسر مفاجئ مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل وخاصة أن ذلك الخط مسئول عن طرد مدينة منفلوط بالأكمل ومحطتي المساعدتين (1 و2) للصرف الصحي. 

 

انتقال فريق الصيانة لإصلاح انفجار خط طرد صرف صحي 

 

وأكد مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن أعمال الإصلاح جارية حاليًا في الموقع على قدم وساق، وخاصة أن المشروع لم يتم استلامه بشكل نهائي من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب الجهة المنفذة، وتم توجيه فرق الصيانة على الفور إلى موقع الكسر لاتمام أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

 

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ونجم عن الانفجار بخط الطرد سقوط منزل مكون من طابقين نتيجة تأثره بالمياه المتسربة من الخط المنفجر ولكن الاضرار الناجمة عنه اقتصرت علي الاضرار المادية فقط دون وجود اي خسائر في الارواح البشرية أو اصابات ناتجه عن الحدث بالإضافة إلى غرق عدد من المنازل والشوارع وجاري العمل على سحب المياه وشفطها من البدرومات والطرق. 

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