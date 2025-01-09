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لجنة القيادات بجامعة أسيوط تعقد اجتماعًا لاختيار مديري العموم وأمناء الكليات

جامعة أسيوط تعقد
جامعة أسيوط تعقد اجتماع لاختيار مديري العموم وأمناء الكليات

عقدت لجنة القيادات بجامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعا؛ لإجراء المقابلات لإختيار مديري عموم وأمناء بعض الكليات بالجامعة، من بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف.

 

ومن بين هذه الوظائف أمين كلية الهندسة، وتجديد التعيين لبعض الوظائف القيادية الأخرى وهي: رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الشئون الهندسية، ومدير عام التمريض بمستشفيات جامعة أسيوط، ومدير عام المكتبات، ومدير عام شئون العلاج بأجر بمستشفيات جامعة أسيوط، وأمناء كليات: طب الأسنان، الحاسبات والمعلومات، والتجارة. 

  وصرح رئيس جامعة أسيوط، إن اختيار القيادات الإدارية بالجامعة؛ يتم وفقًا لمعايير الخبرة الوظيفية والكفاءة، والارتقاء بمستوى العمل، والاستفادة المثلى من إمكانات الإدارة، والتحفيز نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة للجامعة، والقدرة على تجاوز العقبات وتفادي الأزمات بأقل قدر من الارتباك، مما يضمن استمرارية العمل وتطوره بشكل سلس ومتناغم، والقدرة علي تحقيق الإصلاح الإداري الذي تسير في إتجاهه الجامعة، مشيرًا إلي حرص الجامعة علي تنمية القدرات البشرية بالمنظومة الإدارية للجامعة للقيام بدورها علي أكمل وجه.

 

لجنة اختيار القيادات الإدارية بجامعة أسيوط 

 

 وتشكلت لجنة اختيار القيادات الإدارية من؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أحمد سيد على وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس خميس محمد على وكيل وزارة الزراعة، والأستاذ على سيد مصطفى وكيل وزارة القوى العاملة.

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  واستمعت اللجنة؛ إلى المقترحات، وخطط التطوير لكل متقدم؛ لإنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على إحداث التطوير المؤسسي.

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