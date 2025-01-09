محافظ أسيوط يوجه باستعداد سيارات الإسعاف لأي طارئ

فاجأ اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، العاملين بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة انتظام العمل وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة على المستشفيات والمنشآت الصحية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام.

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى المبرة

وتفقد محافظ أسيوط، قسم الإستقبال العام والطوارئ وتابع الحالات المترددة عليه كما تفقد أقسام العناية المركزة، ووحدة المبتسرين ووحدة الغسل الكلوي، وقسم الاشعة، ووحدة الأورام، وتمريض الأورام والصيدلية واطمأن على مدى توافر الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية والنواقص في بعض الأدوية بكافة الأقسام موجهًا بحسن معاملة المرضى ورعايتهم والاهتمام بالنظافة للوصول إلى المستوى الخدمي الذي يليق بأبناء المحافظة من المرضى، كما وجه بضرورة الإستعداد التام لسيارات الإسعاف تحسبًا لأي طارئ أو بلاغ لضمان سرعة الاستجابة فورًا.

واستمع محافظ أسيوط، خلال الجولة إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأكد أبو النصر، على إستمرار المتابعة الميداني، والجولات التفقدية المفاجئة لكافة المنشآت الصحية بأسيوط في أوقات مختلفة للتأكد من مدى جاهزيتها ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية العلاجية والطبية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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