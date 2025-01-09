أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يفوز على أبو قير للأسمدة بالكأس.. بعثة الأهلي تصل كوت ديفوار.. وتعثر مفاوضات السيتي مع مرموش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان؛ ‏استعدادًا مواجهة استاد أبيدجان في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد غادرت مطار القاهرة ظهر اليوم في طريقها إلى ‏العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

فاز الزمالك على نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول إضاعة زيزو لركلة جزاء تصدى لها حارس مرمى فريق أبو قير للأسمدة.

كأس مصر، أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر والتي تنطلق يوم 16 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع مودرن سبورت يوم.

قرر نادي مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، تعيين عبد الحليم علي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وهدافه السابق، مديرا للكرة، وأحمد أبو مسلم لاعب الفراعنة والنادي الأهلي السابق مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

المدرب الفرنسي فرانك دوماس هو من يتولى حاليًا مهمة المدير الفني لفريق مودرن سبورت.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن يحيى عطية الله، لاعب الفريق، أجرى جراحة ناجحة اليوم؛ لتثبيت كسر مضاعف في عظام الوجه، وسيتم متابعة حالة اللاعب لحين خروجه من المستشفى الأسبوع المقبل، على أن يتم تحديد فترة غيابه لاحقًا.

وتم نقل عطية الله من الملعب إلى المستشفى، وأجرى الفحوصات الكاملة التي أكدت وجود كسر مضاعف في عظام الوجه، وتم إجراء جراحة له اليوم.

فاز فريق النصر أمام الأخدود بثلاثة مقابل هدف بالشوط في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 في الدوري السعودي.

وألغى الحكم هدفا لفريق النصر أحرزه ساديو ماني بالدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الأنجولية لواندا استعدادا لمواجهة ساجرادا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على ساجرادا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد ١١ نوفمبر في العاصمة لواندا في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

قام لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشاب أمير إبراجيموف، بتلاوة القرآن الكريم على مسامع الشيخ مشاري راشد العفاسي، في فيديو تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مشاري العفاسي فيديو، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، ظهر فيه وهو يجلس بجوار اللاعب الشاب أمير إبراجيموف.

الدوري السعودي، حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة فريقي الرياض وضيفه الخليج، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب الرياض، في إطار منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

وشارك المهاجم المصري محمد شريف مع فريقه الخليج أمام الرياض بعدما حل بديلا في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 59، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء.

تعرض النجم الدولي المصري محمد صلاح، لموقف مُحرج، خلال مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام، مساء أمس الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - كأس كاراباو، والتي خسرها الريدز.

توتنهام حقق فوزًا صعبًا على ليفربول حامل اللقب بنتيجة 1-0، في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

تسببت خلافات مالية في تعطيل مفاوضات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم عمر مرموش نجم منتخب مصر وفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

في هذا الصدد، كشف مراسل شبكة "سكاي" الألمانية أن إدارة فرانكفورت أبلغت النادي الإنجليزي بسعر عمر مرموش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.