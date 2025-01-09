طفلة تُحرج محمد صلاح قبل مباراة توتنهام ورد فعل مثير من اللاعب (فيديو)

تعرض النجم الدولي المصري محمد صلاح، لموقف مُحرج، خلال مباراة فريق ليفربول ضد توتنهام، مساء أمس الأربعاء، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - كأس كاراباو، والتي خسرها الريدز.

توتنهام حقق فوزًا صعبًا على ليفربول حامل اللقب بنتيجة 1-0، في مباراة الذهاب لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وسجل السويدي لوكاس بيرجفال هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليمنح فريقه الأفضلية قبل مواجهة الإياب المرتقبة الشهر المقبل على ملعب "أنفيلد".

طفلة تضع محمد صلاح في موقف مُحرج

قبيل بداية المباراة، تعرض محمد صلاح لموقف محرج، خلال تحية لاعبي الفريقين لبعضهم البعض.

وخلال سلام الأطفال على لاعبي الفريقين، وعند مصافحة صلاح لطفلة، رفضت الطفلة مد يدها وقامت بإشارة فكاهية للاعب المصري، وهي تضحك.

وكان رد فعل محمد صلاح رائعًا، حيث بادل الطفلة الابتسامة وضحك، دون أن يبدي أي رد فعل غاضب.

يذكر أن صلاح قدم مباراة سيئة أمام توتنهام أمس، ولم يظهر طوال الـ90 دقيقة ما جعله عرضة لهجوم جماهيري كبير.

وطالب عدد من جماهير ليفربول، من مدربهم أرني سلوت بإراحة صلاح في الفترة المقبلة، بعد المستوى المفاجئ الذي ظهر به أمس.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وأكد اللاعب المصري أنه لا جديد حتى الآن في مفاوضات التجديد مع ناديه.

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